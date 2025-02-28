Вашингтон, 28 февраля, 2025, 21:41 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп во время перепалки с главой киевского режима Владимиром Зеленским напомнил о 350 млрд военной помощи от «глупого президента».

Global Look Press/Jim LoScalzo — Pool via CNP/Keystone Press Agency

«Мы дали вам с помощью глупого президента 350 миллиардов долларов», — сказал глава Белого дома.

Речь шла о средствах, которые выделила Киеву администрация бывшего президента США Джо Байдена.

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