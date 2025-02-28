Вашингтон, 28 февраля, 2025, 21:27 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским пришел к выводу, что тот не готов к миру, сказано в официальном заявлении Трампа, опубликованном на его страницах в соцсетях.

Global Look Press/Jim LoScalzo — Pool via CNP/Keystone Press Agency

Зеленский сможет вернуться, когда будет готов к мирному урегулированию конфликта, отметил Трамп. Также он заявил, что глава киевского режима проявил неуважение.

«Я пришёл к выводу, что Зеленский не готов к миру, если Америка участвует [в ситуации], потому что он считает, что наше участие даёт ему большое преимущество в переговорах. Я не хочу преимущества, я хочу мира. Он проявил неуважение к Соединённым Штатам Америки в нашем священном Овальном кабинете. Он может вернуться, когда будет готов к миру», — написал Трамп.

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