Вашингтон, 28 февраля, 2025, 20:51 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп с иронией оценил внешний вид главы киевского режима Владимира Зеленского на встрече в Вашингтоне.

JIM LO SCALZO/POOL/EPA/TASS

«Он приоделся сегодня», — сказал Трамп, приветствуя главу киевского режима на крыльце Белого дома.

Как передавало ИА Регнум, 28 февраля Зеленский приехал в Вашингтон на встречу с президентом США. Трамп ранее сообщал, что намерен вместе с Зеленским подписать соглашение об использовании природных ресурсов Украины. В офисе главы киевского режима ранее проинформировали, что до встречи с главой Белого дома Зеленский проведёт переговоры с американскими сенаторами.

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