Вашингтон, 28 февраля, 2025, 20:31 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп на встрече с главой киевского режима Владимиром Зеленским заявил, что тот играет с жизнями миллионов людей и рискует развязаться третью мировую войну.

JIM LO SCALZO/POOL/EPA/TASS

«Вы играете с жизнями миллионов людей. Вы играете с третьей мировой войной. То, что вы делаете, очень неуважительно по отношению к стране, к этой стране», — сказал глава Белого дома.

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