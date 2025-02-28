Вашингтон, 28 февраля, 2025, 21:09 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп на встрече с главой киевского Владимиром Зеленским заявил, что сожалеет о вовлечении Вашингтона в украинский конфликт и чувствует за это ответственность.

Pool/ABACA/TASS

«Я чувствую, что как глава этой страны обязан этим заниматься. К тому же мы очень сильно вовлечены. Мы ввязались в это, и это очень плохо, потому что вовлечения не должно было быть», — заявил Трамп.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отметил, что у России и США на повестке слишком сложная и запущенная проблема, поэтому никто не ждёт легких и быстрых решений. Представитель Кремля выразил мнение, что при сохранении политической воли, при готовности слышать и слушать друг друга российской и американской сторонам «удастся пройти этот рабочий процесс».

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