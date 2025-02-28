Пекин, 28 февраля, 2025, 22:32 — ИА Регнум. Запасов тория на месторождениях в Китае хватит для обеспечения КНР топливом на 60 тыс. лет, сообщила 28 февраля газета South China Morning Post (SCMP).

South China Morning Post (SCMP)

По данным издания, только в районе Баян-Обо во Внутренней Монголии находится до 1 млн тонн указанного металла. Только на этом месторождении содержится достаточно тория, чтобы покрыть потребности домохозяйств в энергии на десятки тысяч лет, отметили авторы.

В КНР уже приступили к созданию первой в мире АЭС на основе ториевого реактора на расплавленной соли, она будет располагаться в пустыне Гоби. Планируется, что атомную электростанцию, вырабатывающую 10 мегаватт электроэнергии, введут в эксплуатацию к 2029 году.

Как передавало ИА Регнум, обозреватели издания The Strategist ранее отметили, что господство Китая в отрасли редкоземельных металлов (РЗМ) стало следствием 40-летней кампании, проводимой китайским государством. Теперь на долю КНР приходится от 80% до 90% добычи и переработки редкоземельных металлов, а также использования РЗМ в производстве конечной продукции, указали авторы.

Китай добывает РЗМ с 1950-х годов, сначала — в качестве побочного продукта добычи полезных ископаемых в горнодобывающем районе Баян-Обо. Производство редкоземельных элементов на руднике Баян-Обо увеличилось с 1 тыс. тонн в конце 1970-х годов до 11 тыс. 860 тонн в 1986 году, превысив уровень добычи в США.