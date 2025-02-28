Вашингтон, 28 февраля, 2025, 19:50 — ИА Регнум. Стороны конфликта на Украине уже достаточно близки к достижению договорённости по его урегулированию. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

Global Look Press/Chris Kleponis — Pool via CNP/Keystone Press Agency

«По-настоящему волнующий момент наступит, когда стороны конфликта прекратят стрельбу и мы заключим сделку. И я думаю, что мы уже довольно близки к этому», — отметил американский лидер.

Трамп заявил об этом в начале встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским, которая проходит в Белом доме.

Как передавало ИА Регнум, 12 февраля состоялся первый за 4,5 года диалог президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Лидеры стран около полутора часов беседовали по телефону и обсудили, в частности, тему урегулирования украинского конфликта.

Контакты российской и американской сторон продолжились 18 февраля в Эр-Рияде. Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио договорились назначить команды для начала работы по скорейшему урегулированию украинского конфликта. Они также согласились создать механизм консультаций для устранения раздражителей в двусторонних отношениях.

27 февраля на заседании коллегии ФСБ РФ Путин заявил, что контакты с новой администрацией США вселяют определённые надежды — американская сторона проявляет настрой на постепенное решение проблемных вопросов.