Трамп: стороны конфликта на Украине «достаточно близки» к урегулированию
Вашингтон, 28 февраля, 2025, 19:50 — ИА Регнум. Стороны конфликта на Украине уже достаточно близки к достижению договорённости по его урегулированию. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
«По-настоящему волнующий момент наступит, когда стороны конфликта прекратят стрельбу и мы заключим сделку. И я думаю, что мы уже довольно близки к этому», — отметил американский лидер.
Трамп заявил об этом в начале встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским, которая проходит в Белом доме.
Как передавало ИА Регнум, 12 февраля состоялся первый за 4,5 года диалог президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Лидеры стран около полутора часов беседовали по телефону и обсудили, в частности, тему урегулирования украинского конфликта.
Контакты российской и американской сторон продолжились 18 февраля в Эр-Рияде. Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио договорились назначить команды для начала работы по скорейшему урегулированию украинского конфликта. Они также согласились создать механизм консультаций для устранения раздражителей в двусторонних отношениях.
27 февраля на заседании коллегии ФСБ РФ Путин заявил, что контакты с новой администрацией США вселяют определённые надежды — американская сторона проявляет настрой на постепенное решение проблемных вопросов.