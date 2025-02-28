Белград, 28 февраля, 2025, 19:55 — ИА Регнум. Белград планирует направить почетный караул для участия в параде Победы 9 Мая в Москве, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на дипломатический источник.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«От вооруженных сил у нас есть почетный караул», — сообщил собеседник агентства.

17 февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил, что президент Сербии Александр Вучич заявил о своем намерении посетить мероприятия, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, которые состоятся 9 Мая в Москве.

Как сообщало ИА Регнум, 21 января президент России Владимир Путин пригласил председателя КНР Си Цзиньпина принять участие в Параде Победы в Москве. Кроме того, помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Путин был приглашен на мероприятия в Китае, посвященные 80-летию Победы над Японией и завершению Второй мировой войны, которые состоятся 3 сентября в Пекине.

26 февраля стало известно, что премьер-министр Индии Нарендра Моди также планирует посетить парад на Красной площади, приуроченный к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Президент США Дональд Трамп выразил намерение провести встречу с Владимиром Путиным, однако отметил, что визит в Москву возможен только при условии урегулирования конфликта в Украине. По его словам, 9 мая — слишком ранняя дата для такого визита.