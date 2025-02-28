Москва, 28 февраля, 2025, 19:37 — ИА Регнум. На уходящей неделе Telegram-каналы писали про музыкальный террор соседей, прятки в шкафу от приставов и многое другое. Самое интересное — в нашей подборке.

Марина Лысцева/ТАСС

Центральный федеральный округ

В Домодедово задержали немолодого австралийца, который прилетел в Москву делать предложение невесте. Причиной стало кольцо стоимостью 22 млн рублей. 60-летний мужчина его не задекларировал. «Агентство Москва» пишет, что кольцо изготовлено из платины и украшено бриллиантом. Из-за него мужчине вместо помолвки грозит срок до двух лет.

Спасатели Липецка получили ночью звонок от девушки, которая уверяла, что спасалась от бродячих собак на дереве и теперь не может слезть. «Липтаун» пишет, что собак спасатели не увидели, а девушку спустили на землю. Загадочная история.

В Костроме прорвались трубы, идущие по улице. Бьющая вода замерзла и сформировала ледяные каскады. Место стало популярным для зимних фотоссесий. По словам «Родины Снегурочки», у костромичей хорошее чувство юмора.

Северо-Западный федеральный округ

Молодой человек поставил в центре Санкт-Петербурга мольберт, разрезал ножом грудь и стал рисовать картину своей кровью. Вокруг столпились зеваки. Подоспевшая полиция отвезла «художника» в больницу. «Страновед» интересуется, что он рисовал: может быть, Спас на Крови?

Новое слово в поиске грибов и ягод сказали карельские ученые. Для «тихой охоты» они приспособили искусственный интеллект. Анализируя множество данных, система показывает наиболее урожайные места для сбора шести видов ягод и белых грибов, сообщает «Первый арктический». Другие грибы в программу включать не стали.

«Тверская телега» удивляется грабителю, который ворвался в цветочный ларёк и, угрожая продавцу ножом, похитил розу. Всего одну. Грабителя нашли быстро. Ему 33 года, а больше ничего о нём неизвестно.

Приволжский федеральный округ

В Саранске заказчик украл у курьера велосипед. «Удалось ли воришке забрать свой заказ и употребить его, не сообщается. Но схема получения двойного удовольствия — и обед съесть, и на велик сесть — занятна», — шутит «Голос торамы».

В Бугуруслане полиции показался подозрительным пакет, который несла женщина. Остановили ее, посмотрели пакет, нашли полкило марихуаны. По словам женщины, всё было для личного пользования, пишет «Оренбург».

Весна близко! А ней приближаются известные психологические курьёзы. «Татарстан, Казань и все, все, все» рассказали, что в Уфе бабушка устроила погром в салоне сотовой связи. Она била своей тростью по компьютерам сотрудников. Почему? Требовала вернуть 15 рублей, списанные с её счета.

«Ульяновский патриот» узнал, что в городском парке Победы в мае посадят тополь. Саженец — от волгоградского дерева, пережившего Великую Отечественную войну.

Южный федеральный округ

Волгоградец терроризирует соседей песнями Shaman’а, которые включает на полную громкость. «Новости Волгограда» сообщают, что песни несутся из его комнаты с 7 утра до 10 вечера уже почти месяц. Мужчина объясняет музыку «нехваткой свежего воздуха». Соседи говорят, что он пытается вынудить их выкупить его комнату по завышенной цене. Чтобы музыку не отключили, мужчина установил солнечную батарею.

Северо-Кавказский федеральный округ

В Дагестане, где традиция предписывает уважение к старшим, родственники побили палкой старика. Он сам согласился. Причина — любовь дедушки к выпивке. Когда родственники предложили старику выбор: завязать с алкоголем или получить 40 ударов палкой, он выбрал второе. Жаловаться не стал никому, передает «Мой, твой, наш Кавказ». Пожаловалась наблюдавшая за экзекуцией соседка.

Уральский федеральный округ

В парке Маяковского собираются сжечь мечты! С такой необычной новостью выступил канал «Интересный Екатеринбург». Дело в том, что на Масленицу в городе предложили вместе с чучелом сжечь записки всех желающих, на которых можно написать свои обиды, мечты, тревоги — что угодно.

Шкафы становятся популярным средством борьбы с государственными службами, несмотря на полную бесполезность. В Кургане мужчина не платил штрафы и скрывался от приставов у сожительницы. Когда сотрудники пришли туда, он затаился в шкафу. Нашли. Обоих — прятавшегося и подругу, — отвезли в отделение и составили протоколы за укрывательство и уклонение, рассказывает «Курганистан».

Сибирский федеральный округ

В Новосибирске родился Трамп — так назвали мальчика родители. Причем отчество у ребенка «Владимирович». В семье уверяют, что у имени «Трамп» много значений, а политика ни при чем, передают «Новости Сибири».

В Северске устроят зону отдыха в виде атомного реактора. Реактивную зону построят в природном парке у воды. Реактор, как пишет «Томский очкарик», должен символизировать «важную роль атомной промышленности в истории города».

Дальневосточный федеральный округ

В Хабаровском крае в доме престарелых сделали необычное шоу ко Дню защитника отечества. Старичков развлекала танцем с раздеванием Баба-Яга, вернее, аниматор в её образе. Получилось как минимум оригинально. «Тридевятое царство» удивляется, что сценарий утверждался руководителем дома престарелых. В его отношении проводится служебная проверка.

«Мачо с Авачи» пишет об удивительной наивности: жительница Камчатки пришла в ГИБДД менять права, которые два года назад купила по интернету. В итоге — уголовное дело по статье «подделка, изготовление или оборот поддельных документов».

Такими новостями делились каналы на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу, 7 марта.