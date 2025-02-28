Вашингтон, 28 февраля, 2025, 19:27 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский 28 февраля приехал в Белый дом на встречу с президентом США Дональдом Трампом. Глава американского государства встретил его на крыльце здания.

AP/Ben Curtis/TASS

Трамп ранее сообщал, что намерен вместе с Зеленским подписать соглашение об использовании природных ресурсов Украины.

В офисе главы киевского режима проинформировали, что до встречи с Трампом Зеленский 28 февраля проведёт переговоры с американскими сенаторами.

Предполагается, что до и после личной встречи президент США и глава киевского режима сделают заявления и ответят на вопросы журналистов. Кроме того, по этим данным, Трамп и Зеленский должны провести рабочий ланч.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3950478" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> «Он сегодня приоделся»: Трамп встретил Зеленского на крыльце Белого дома

Как передавало ИА Регнум, 3 февраля президент США заявил о заинтересованности Вашингтона в добыче редкоземельных металлов на Украине. Зеленский отмечал, что США требуют от Украины компенсацию в размере 500 млрд долларов в виде полезных ископаемых за уже оказанную помощь. Он заявил, что в документе отсутствуют гарантии безопасности и что такой вариант соглашения он подписать отказался.

24 февраля Трамп отметил, что Вашингтон не должен терять деньги из-за помощи Киеву. Он заявил, что сделка по редкоземельным металлам позволит это исправить и вместе с тем поможет Украине развиваться после завершения конфликта.

25 февраля британская газета Financial Times сообщила, что Киев и Вашингтон согласовали условия соглашения по редкоземельным металлам после отказа США от требования возместить 500 млрд долларов. Стороны создадут фонд, в который Украина будет вносить 50% доходов от реализации полезных ископаемых и сопутствующей логистики, отмечалось в сообщении.

Трамп, ранее отвечая на вопросы журналистов, заявил, что Украине следует «забыть» о возможности вступить в НАТО. Также он отмечал, что Вашингтон в ходе переговоров с РФ поставит вопрос о возвращении Украине части её бывших территорий, но сделать это будет «сложно». По словам Трампа, две главные цели США в отношении Украины — прекратить кровопролитие и возместить ранее вложенные средства.

24 февраля президент США провёл встречу с французским коллегой Эммануэлем Макроном. В отличие от Зеленского, встречать Макрона на крыльце здания Трамп не стал.