* террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ

Бранденбург, Германия, 28 февраля, 2025, 19:31 — ИА Регнум. Немецкая полиция начала расследование в связи с пребыванием в ФРГ боевиков украинского националистического батальона «Азова»* (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства в Бранденбурге.

Global Look Press/IMAGO/Michael Gstettenbauer

«Начато расследование, которое проводится под ведением прокуратуры. В интересах следствия дополнительная информация в настоящее время не предоставляется», — говорится в сообщении.

Ранее, по данным агентства, военный эксперт немецкого издания Bild Юлиан Рёпке взял интервью у представителя 12-й интернациональной бригады батальона, в котором наемник Петер Р. сообщил, что они прибыли с целью поиска поддержки среди граждан ФРГ.

Как передавало ИА Регнум, в апреле 2023 года немецкие власти обратили внимание на Екатерину Прокопенко — супругу одного из командиров националистического батальона. Активистку приняли в немецком МИД. Она также встречалась с политиком от «зеленых» Марилуизой Бек, с членом земельного парламента от ХДС Лилией Усик, а также несколькими депутатами бундестага.

10 октября 2024 года представитель МИД России Мария Захарова заявила, что заявление властей Германии о том, что Берлин не готов признать последователями нацизма Степана Бандеру, дивизию СС «Галичина» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ряд других организаций, наглядно демонстрирует реабилитацию нацизма в Германии. Она напомнила, что историческая амнезия и игра в двойные стандарты ведут к повторению мировых катастроф.