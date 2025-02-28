* принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ

Москва, 28 февраля, 2025, 19:22 — ИА Регнум. Российские пользователи вечером 28 февраля пожаловались на сбой в работе мессенджера WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Об этом свидетельствуют данные портала «Сбой.РФ».

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По данным ресурса, число жалоб на работу мессенджера начало увеличиваться с 18:45 по московскому времени. Наибольшее количество сбоев было зафиксировано в Москве, Краснодарском крае, Санкт-Петербурге, Свердловской области.

Большинство пользователей столкнулись с проблемой отсутствия уведомлений, также поступают жалобы на неполадке в работе мобильного приложения, личного кабинета и сайта. На данный момент количество жалоб превысило четыре тысячи.

Сбои в работе мессенджера регулярно фиксируются на российской территории. В конце января более 3,5 тыс. пользователей пожаловались на сбои в работе WhatsApp. Тогда 26% обращений о плохой работе мессенджера поступили от жителей Москвы. Также масштабный сбой наблюдают россияне из Самарской области, Санкт-Петербурга, Новосибирской и Смоленской областей и Краснодарского края.

Как передавало ИА Регнум, ранее 23 декабря зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцовназвал высокой вероятность блокировки WhatsApp в России. При этом ограничения не коснутся этой платформы, если она будет соблюдать законодательство РФ, подчеркнул он.