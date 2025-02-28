Тольятти, Самарская область, 28 февраля, 2025, 19:26 — ИА Регнум. Футболист «Акрона» Артем Дзюба ответил нападающему Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александру Овечкину. Видео с его словами было опубликовано в Telegram-канале тольяттинского ФК.

СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Дарья Исаева Футболист «Акрона» Артем Дзюба

«Саня, привет. Спасибо тебе огромное от лица «Акрона» и от меня лично. Тебе удачи, чтобы «Вашингтон» занял первое место в регулярке и поборолся за Кубок Стэнли. Конечно же, вся страна, в том числе и мы, и я, мы все за тебя болеем. И давай уже скорее побей этот рекорд долгожданный. Удачи тебе, без травм самое главное. Пока-пока», — сказал Дзюба в видеообращении.

Дзюба является вторым лучшим бомбардиром в истории РПЛ, забив 232 гола. Он уступает лишь Александру Кержакову, завершившему карьеру, у которого 233 гола.

Ранее сегодня капитан «Вашингтона» Овечкин перед возобновлением сезона РПЛ обратился к Дзюбе с просьбой «поднажать», поскольку не хватает лишь одного гола, чтобы повторить рекорд Кержакова.

«Артем, знаю, что у тебя скоро возобновляется сезон и осталось всего немножко до рекорда. Давай, поднажми. Я наблюдаю. Удачи в сезоне», — сказал Овечкин.

В настоящее время Овечкину осталось забить 11 шайб до достижения рекорда Уэйна Гретцки по числу голов в регулярных сезонах НХЛ.

Как сообщало ИА Регнум, 24 февраля Овечкин был признан первой звездой дня в НХЛ после того, как забил хет-трик в матче против «Эдмонтон Ойлерз», завершившемся победой «Кэпиталс» со счетом 7:3.