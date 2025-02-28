Вашингтон, 28 февраля, 2025, 19:18 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп собирается подписать указ, утверждающий английский официальным государственным языком. Об этом 28 февраля сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на чиновников Белого дома.

Global Look Press/Chris Kleponis — Pool via CNP/Keystone Press Agency

«За свою почти 250-летнюю историю США никогда не имели национального языка на федеральном уровне», — сказано в публикации.

По информации журналистом, решение главы Белого дома отменить указ, изданный экс-президентом США Биллом Клинтоном, об обязанности агентств и других получателей федерального финансирования оказывать языковую помощь лицам, не говорящим по-английски.

В резюме указа отмечается, что целью такой инициативы является содействие единству, повышению эффективности работы правительства и обеспечению гражданской активности.

Авторы материала напомнили, что за всю историю США никогда не было государственного языка, утверждённого на официальном уровне. На данный момент, по информации журналистов, в Штатах насчитывается несколько сотен языков. Несмотря на это, все претенденты на американское гражданство должны сдать тест для подтверждения способности читать, писать и разговаривать на английском языке.

Как передавало ИА Регнум, администрация американского лидера вводит беспрецедентные меры по отслеживанию и последующей депортации сотен тысяч несовершеннолетних нелегалов, прибывших в США без сопровождения родителей. По данным американского правительства, с 2019 года границу США и Мексики пересекли более 600 тыс. детей-мигрантов без родителя или законного опекуна.

Во время президентской гонки Трамп пообещал, что закроет южную границу США и остановит поток мигрантов из Мексики. 22 января по указу Трампа был приостановлен въезд нелегалов через южную границу США. Пентагон также сообщил об отправке на границу с Мексикой около 1,5 тыс. военных.