Брянск, 28 февраля, 2025, 19:17 — ИА Регнум. В Брянской области средства ПВО отражают массированную атаку ВСУ с применением беспилотников. Об этом 28 февраля сообщил глава региона Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА Регнум

В своём Telegram-канале губернатор призвал жителей области соблюдать необходимые меры безопасности.

«Наши защитники отражают массированную вражескую атаку с применением БпЛА по территории Брянской области. Подразделения ПВО Министерства обороны РФ ведут работу по обнаружению и уничтожению воздушных целей», — написал Богомаз.

Как передавало ИА Регнум, ранее в Минобороны сообщили, что в ночь на 28 февраля дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 22 украинских беспилотных летательных аппарата. Восемь беспилотников было сбито над Орловской областью, семь — над Курской, четыре — над Брянской областью, два — над территорией Краснодарского края и один — над Смоленской областью.

Вечером 27 февраля военное ведомство проинформировало, что средства противовоздушной обороны уничтожили восемь украинских беспилотных летательных аппаратов — шесть над территорией Крыма и два над территорией Брянской области.

21 февраля официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что ВС России за неделю нанесли 11 групповых ударов высокоточным оружием по объектам на Украине. Поражались в том числе цеха сборки и места хранения ударных беспилотников.