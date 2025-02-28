Париж, 28 февраля, 2025, 19:14 — ИА Регнум. Главной ошибкой европейских стран в начале спецоперации стал отказ от размещения войск на территории Украины. Об этом на пресс-конференции заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Global Look Press/Bonnie Cash — Pool via CNP/Consolidated News Photos

«Я думаю, что главной ошибкой, которая была допущена Европой в самом начале, было — «никаких войск никогда на Украине», — отметил он.

Француз заявил, что Европа всегда придерживалась принципа избегания эскалации конфликта, а участие в боевых действиях противоречило бы ему.

«Сегодня мы должны гарантировать, что если на Украину будет оказываться какое-либо давление, европейцы смогут ей предоставить то, что необходимо для обороны», — добавил Макрон.

Также он подчеркнул важность обеспечения долгосрочных гарантий безопасности для Украины после окончания конфликта. По словам политика, этот вопрос будет обсуждаться на встрече европейских лидеров в Лондоне, которая запланирована на 2 марта.

Как передавало ИА Регнум, ранее Макрон заявил, что в обеспечении гарантий безопасности Украины готовы участвовать почти 30 государств. Он отметил, что страны Европы «готовы разделить бремя» обеспечения безопасности Украины. Макрон уточнил, что страны хотят «получить сигнал солидарности от США» на тот случай, если Россия нарушит договоренности.