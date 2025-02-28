Москва, 28 февраля, 2025, 19:24 — ИА Регнум. Гвардии майор Михаил Попов и его подчинённые в течение недели отбивали атаки украинских военных, находясь в окружении. О подвиге рассказала 28 февраля пресс-служба Минобороны РФ.

Алексей Коновалов/ТАСС

Попов является командиром мотострелкового батальона. Он участвовал в том числе в боях в Угледаре, Адвеевке, Артёмовске, Лисичанске и Соледаре. Подвиг Попов совершил в самом начале спецоперации, когда на харьковском направлении он и его подчинённые попали в окружение.

«Удерживали участок, перекрёсток дорог, с задачей не допустить прорыва противника в направлении основных сил батальона и дать ему возможность окопаться. Действовали на удалении, попали в окружение с превосходящими силами противника — боролись и вызывали огонь на себя три раза», — рассказал Попов.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3950471" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Герой России Михаил Попов

Бойцов ВС РФ было 16, противников — гораздо больше, но российские военные не пропустили ВСУ и вышли без потерь. Попов был удостоен звания Героя России.

Как передавало ИА Регнум, ранее в Минобороны рассказали о подвиге медсестры мотострелкового подразделения, ефрейтора Людмилы Болилая, которая закрыла собой от осколков тяжело раненого военного. Получив многочисленные ранения, она спасла жизнь бойца. Ефрейтора представили к государственной награде.

В январе боец ВС РФ Леонид Пигин рассказал, как, получив серьёзную травму, больше суток из подбитого бронетранспортёра продолжал корректировать артиллерийские удары по украинским позициям. Во время атаки бронемашина Пигина попала в засаду, её подбили, у военнослужащего был перебит позвоночник, он мог шевелить лишь рукой и спиной. Более чем через сутки бойца спасли военные 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Центр».