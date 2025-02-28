Братислава, 28 февраля, 2025, 18:48 — ИА Регнум. Глава канцелярии правительства Словакии Юрай Гедра назвал недоразумением голосование республики за антироссийскую резолюцию ООН и принёс извинения. Его слова передаёт местный новостной портал Dennikn.

Иван Шилов ИА Регнум

«Хотим извиниться за данный результат. Это недоразумение», — отметил он.

При этом портал отметил, что глава МИД Словакии Юрай Бланар, напротив, настаивает именно на таких итогах голосования. А пресс-служба словацкого МИД охарактеризовала данную резолюцию не как антироссийскую, а как «компромиссную».

Как передавало ИА Регнум, ГА ООН 24 февраля приняла сразу две резолюции по украинскому конфликту, одна из которых была инициирована Украиной, а другая — США (с поправками, предложенными странами ЕС). Первая резолюция содержит призыв к России вывести войска с территории Украины. Вторжение ВСУ в Курскую область и украинские террористические атаки против мирного населения в тексте не осуждаются и не упоминаются.

За украинскую резолюцию проголосовали 24 февраля 93 страны, 18 — против, 65 представителей стран воздержались. Против проголосовали, в том числе, Россия, Белоруссия и Венгрия. При этом Словакия и Сербия проголосовали за данную резолюцию. Вскоре президент Александр Вучич также заявил, что его страна проголосовала «за» по ошибке.