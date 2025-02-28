Москва, 28 февраля, 2025, 18:57 — ИА Регнум. Правительство внесло в Госдуму проект о наделении статусом ветерана боевых действий бойцов ВС РФ, проходящих службу в Курской области. Соответствующий текст документа опубликован в думской электронной базе.

Авторы инициативы предлагают внести поправки в закон «О ветеранах» и предоставить статусы ветерана боевых действий и инвалида боевых действий военным, сотрудникам ОВД, учреждений и органов УИС, органов принудительного исполнения РФ, прокурорам и сотрудникам СК РФ, которые выполняли задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию России, а также в ходе вооруженной провокации на госгранице и территориях субъектов РФ, прилегающих к районам проведения СВО.

Отмечается, что новые нормы позволят повысить уровень соцзащиты указанных лиц и распространить на них соцподдержки.

Как передавало ИА Регнум, 27 февраля Министр обороны РФ Андрей Белоусов на заседании кабмина представил законопроект о предоставлении статуса ветерана военнослужащим, которые отражают вторжение Вооружённых сил Украины (ВСУ) на территорию Курской области.

Правительство в этот же день одобрило документ для внесения в Госдуму.

По данным на январь 2025 года, всего в России принято 124 закона, которые направлены на поддержку участников спецоперации и членов их семей. При этом в Госдуме заявили о необходимости на постоянной основе совершенствовать законодательную базу, чтобы российские военнослужащие ощущали поддержку депутатского корпуса.

В декабре 2024 года Путин заявил, что выплаты бойцам, защищающим Курскую область, следует повысить до уровня доходов участников специальной военной операции.

Ранее, в январе 2024 года, президент подписал распоряжение, согласно которому участников СВО будут признавать ветеранами боевых действий на основании документов о награждении или ранении независимо от наличия контракта.