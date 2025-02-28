Рязань, 28 февраля, 2025, 19:24 — ИА Регнум. Эстафета Вечного огня в рамках всероссийской акции «Храним огонь победы» переместилась в Рязанскую область, к сетевому природному газу подключили Вечный огонь в посёлке Александро-Невский. Об этом 28 февраля сообщила пресс-служба компании «Газпром Межрегионгаз».

Telegram/Газпром межрегионгаз

Ранее пламя горело на сжиженном газе. Для его перевода на сетевой газ был построен газопровод протяжённостью 46 м.

Мемориал в посёлке посвящён погибшим в Великой Отечественной войне. Частицу огня доставили с «Монумента Победы» в Рязани. Участие в церемонии приняли заместитель председателя правительства Рязанской области Павел Супрун и заместитель генерального директора «Газпром межрегионгаз» Олег Ляпустин.

«В годы Великой Отечественной войны за свободу нашей Родины погибли свыше 180 тыс. бойцов региона (Рязанской области. — Прим. ред.). Их память увековечена уже на 30 мемориалах субъекта с Вечными огнями и Огнями памяти. Газовики, безусловно, и дальше будут продолжать работу по сохранению памяти о защитниках страны — и в Рязанской области, и по всей России», — отметил Ляпустин в своём выступлении.

Как передавало ИА Регнум, Эстафета Вечного огня стартовала 21 февраля. В рамках акции до 9 мая будет газифицировано более 120 мемориалов. Газовики будут еженедельно подключать новые и реконструируемые мемориалы по всей стране, а также готовить уже действующие огни ко Дню Победы.

16 января президент России Владимир Путин подписал указ о проведении Года защитника Отечества. Глава государства предложил сделать это в связи с 80-летним юбилеем Победы в Великой Отечественной войне и вспомнить при этом также тех, кто защищал Родину в других войнах.