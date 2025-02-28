Санкт-Петербург, 28 февраля, 2025, 18:41 — ИА Регнум. После ДТП с участием автобуса в Московском районе Санкт-Петербурга возбуждено два уголовных дела, одно из которых касается оказания небезопасных услуг. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России по Петербургу в Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ/Хава Дзарахова

«По факту ДТП с участием пассажирского автобуса ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — говорится в сообщении.

Также было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека).

Днем 28 февраля автобус выехал на тротуар после столкновения с семью автомобилями, в результате чего погибла женщина-пешеход. Авария произошла около 15:20 на пересечении Варшавской улицы с Ленинским проспектом. Водитель автобуса №147 не справился с управлением, врезался в семь автомобилей и выехал на тротуар. Согласно предварительной версии произошедшего, водитель уснул за рулем. Мужчине 55 лет, он работает водителем автобуса в Петербурге с 2011 года. В организации «Домтрансавто», оказывающей услуги по перевозкам на маршруте, сообщили, что перед рейсом водитель прошел медицинский контроль.

Как сообщало ИА Регнум, 16 февраля в Иванове произошло ДТП с участием двух пассажирских автобусов, в результате которого пострадали восемь человек, включая пятерых несовершеннолетних. Инцидент произошел в 19:35 около ТЦ «Тополь» на Лежневской улице. Региональная прокуратура взяла под контроль установление всех обстоятельств происшествия.