Москва, 28 февраля, 2025, 18:45 — ИА Регнум. Украинские спецслужбы использовали метод вербовки фашистской дивизии СС времён Второй мировой войны, угрожая расправой над родственниками Дениса Поповича, который, будучи помощником митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова), готовил покушение на него. Об этом в пятницу, 28 февраля, заявил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в разговоре с ИА Регнум.

Сергей Мальгавко/ТАСС

На допросе в ФСБ готовивший покушение Попович сообщил, что был завербован спецслужбами Украины под угрозой убийства его родственников. Злоумышленник добавил, что перед ним была поставлена задача найти союзника и ликвидировать митрополита Тихона.

Такой способ вербовки, который применили украинские спецслужбы в отношении Поповича, часто использовался представителями дивизии СС нацистской Германии в период Второй мировой войны, сообщил эксперт. Он добавил, что именно таким образом, угрожая расправой над родственниками, которые находятся на оккупированных нацистской Германией территориях, фашисты вербовали предателей и коллаборационистов.

«Это поведение государства-террориста, которым является Украина. Они используют все свои давние связи по линии религии. Ведь убийство митрополита Симферопольского и Крымского — это был бы резонансный казус во всём православном мире. Это чистейшей воды террористический акт. Я думаю, что это будет осуждено мировым сообществом»,— выразил своё мнение Матвийчук.

Специалист считает, что предложение совершить такой теракт появилось вовсе не на Украине. Собеседник агентства увидел в деталях подготовки преступления англосаксонский след, опираясь на исторический опыт.

«Я больше склоняюсь к тому, что это дело рук Великобритании. Это их почерк. Они еще со времен своей колониальной политики пытались так управлять теми территориями, которые они завоевали. Даже в Англо-бурской войне они предпринимали именно такие негодяйские методы. Они брали в заложники родственников. Я думаю, что британцы подали эту идею киевскому режиму»,— подытожил Матвийчук.

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ, директор Центра политического анализа, член Общественной палаты города Москвы Павел Данилин в разговоре с ИА Регнум рассказал, что митрополит является важным лицом в Русской православной церкви. По словам политолога, Тихон очень много делает для русского мира, а главное — то, что он является митрополитом Крымским.

«Именно на это была нацелена концепция вот этих террористов. Они пытались запугать, что вот якобы достанут за Крым. Ну, конечно, это всё бесчеловечно. И это ещё раз показывает, с кем мы имеем дело. Мы имеем дело с очень-очень неадекватными и очень-очень бесчеловечными людьми. Для которых нет ничего святого»,— заявил Данилин.

С учётом того, что в России находится много людей, у которых есть родственники на Украине, эксперт видит единственным возможным решением проблемы подобного рода вербовки — победу над киевским режимом. Политолог напомнил, что именно этот режим пропагандирует ценности нацистской Германии и возводит пособника гитлеровцев Степана Бендеру в разряд героя.

Как сообщало ИА Регнум, сотрудники ФСБ задержали Поповича и клирика храма Воскресения Христова в Сокольниках Никиту Иванковича за подготовку покушения на Тихона в Москве. Оба на допросе признались, что были завербованы Главным управлением разведки (ГУР) минобороны Украины.

Предполагалось, что гражданин Украины Попович и уроженец Москвы Иванкович заберут из тайника самодельную бомбу, подорвут её в жилом помещении в Сретенском монастыре, а затем покинут Россию. По словам Поповича, за отказ выполнить задание ему пригрозили расправой над родственниками.

У задержанных изъяли взрывное устройство и два поддельных украинских паспорта. В отношении мужчин возбудили уголовное дело по статьям о приготовлении к теракту и незаконном обороте взрывных устройств.

28 февраля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что покушение на Тихона показало: в своих действия против России киевский режим не гнушается ничем. Для киевских спецслужб нет ничего святого, подчеркнул он.

Президент России Владимир Путин 27 февраля на коллегии ФСБ отметил, что в стране растёт число террористических преступлений и большинство из них организовано украинскими спецслужбами. Путин призвал ФСБ максимально эффективно использовать имеющиеся силы и средства и уделять особое внимание превентивным мерам.