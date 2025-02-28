ДНР, 28 февраля, 2025, 18:23 — ИА Регнум. Бойцы Вооружённых сил Украины (ВСУ) начали саботировать приказы командиров под Красноармейском (украинское название — Покровск) в Донецкой Народной Республике, следует из данных радиопереговоров, которые перехватила Народная милиция ДНР.

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Украинский командир с позывным Албан потребовал от подчинённого с позывным Астра отправить к нему бойцов для перевозки вещей. Тот ответил, что военные ВСУ отказываются выполнять данный приказ из-за постоянных обстрелов.

«Мои все отказываются работать верблюдами, они меня уже посылают. Никто не будет туда идти», — сказал Астра.

Ранее один из командиров ВСУ пригрозил бойцам расстрелом, если они не вернутся на ранее занимаемые позиции у Красноармейска. Командир с позывным Сигма попытался выяснить, почему подопечные игнорируют его приказы и где находятся бойцы, которые должны были вернуться. Боец Селезень заявляет, что украинские военные отказались выполнять самоубийственные приказы и приняли решение остаться на месте. Сигма на попытку спастись отвечает угрозой расстрела подопечных.

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