Нью-Йорк, США, 28 февраля, 2025, 18:20 — ИА Регнум. Члены департамента государственной эффективности (DOGE), возглавляемого американским миллиардером Илоном Маском, проникли уже в 20 федеральных агентств США. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT).

Global Look Press/CNP/AdMedia

«Самый богатый человек в мире встроил своих инженеров и помощников в ключевую цифровую инфраструктуру правительства. Его департамент DOGE уже проник более чем в 20 федеральных агентств», — говорится в материале.

Уточняется, что DOGE установил контроль над Управлением кадровой службы (OPM), за счёт чего «осуществляет давление на госслужащих», а также «проводит массовое сокращение кадров».

Помимо этого инженеры департамента внедряются в IT-инфраструктуру правительства США, что позволяет им отслеживать и контролировать все финансовые потоки. Для этого DOGE запросил доступ к нескольким секретным базам данных, среди которых внутренние системы Администрации социального обеспечения (SSA) и Налоговой службы США (IRS).

В издании также отметили, что деятельность департамента Маска настолько оперативна и стремительна, что её не успевают ограничивать местные суды, в которые регулярно поступают соответствующие обращения.

Как передавало ИА Регнум, 20 января Маск вступил на пост главы DOGE. Он назвал своё назначение угрозой для бюрократии и заверил, что обнародует имена лидеров «по самым безумно глупым тратам» средств американских налогоплательщиков.

Вскоре ведомство DOGE приступило к масштабной проверке бюджетных трат. В частности, с подачи Маска Агентство США по международному развитию (USAID) приостановило работу в ожидании реорганизации. Маск также раскритиковал практику государственных трат на СМИ, после чего исполнительные власти США прекратили финансирование американских газет Politico и The New York Times (NYT), а также информационного агентства Associated Press.

14 февраля телеканал ABC News сообщал, что прокуроры 14 американских штатов подали федеральные иски против президента США Дональда Трампа и Илона Маска по обвинению в нарушении конституции страны. Возмущение группы штатов вызвал тот факт, что Трамп официально не назначал Маска на пост главы DOGE, и американский сенат также не утверждал его кандидатуру, тем не менее бизнесмен имеет «безграничную и неконтролируемую» власть в стране.