Екатеринбург, 28 февраля, 2025, 18:52 — ИА Регнум. Главный редактор интернет-газеты «Вечерние ведомости» Владислав Постников сообщил, что его задержали сотрудники полиции.

Вечерние ведомости/Telegram

«Озвучили информацию о том, что на меня составляют протокол по «арестной» статье 20.3 часть 1 КоАП», — написал Постников в своем Telegram-канале.

По словам главреда, его задержали до суда. Как следует из записей, на 28 февраля у Постникова была запланирована лекция об «уральской идентичности» в одном из баров Екатеринбурга.

Часть 1 статьи 20.3 КоАП РФ предполагает ответственность за пропаганду или публичную демонстрацию запрещенной символики и предусматривает наказание в виде ареста на срок до 15 суток.

Как сообщало ИА Регнум, 31 января сотрудники Следственного комитета России задержали руководителя издания «Новая газета — Рязань» Алексея Фролова и депутата Дубровичского сельсовета, члена федерального бюро партии «Яблоко» Константина Смирнова, а также их предполагаемую сообщницу. По данным информации СМИ, они являются фигурантами уголовного дела о вымогательстве 300 тысяч рублей у генерального директора специализированной коммерческой организации Рязанской области.