Якутск, 28 февраля, 2025, 18:18 — ИА Регнум. Проверка не выявила утечки нефти на месте предполагаемого прорыва нефтепровода в Якутии. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по республике.

Руслан Шамуков/ТАСС

По данным ведомства, оперативная группа Мирнинского пожарно-спасательного отряда совместно с полицией, прокурором, администрацией района и города, а также представителями Иркутской нефтяной компании провели обследование территории на объездной дороге к руднику «Интернациональный».

«По результатам проверки утечки в сетях недропользователей не обнаружено», — говорится в сообщении.

Telegram/Экология Якутии

О предполагаемом прорыве в Мирнинском районе Якутии проинформировало днем 28 февраля республиканское министерство экологии и опубликовало соответствующие кадры. В ведомстве сообщили, что на место происшествия были направлены экологи, а министр экологии Евгений Перфильев взял дело под личный контроль.

«В данное время инспектора экологического надзора работают над выяснением места происшествия вместе с сотрудниками полиции. Дополнительная информация будет опубликована после завершения выездного обследования», — цитирует Перфильева ведомство в своем Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, 9 февраля под Самарой произошел прорыв нефтепровода, в результате чего разлилась нефть.

Площадь разлива составила порядка 500 кв. м, также в тот же день было временно установлено герметизирующее устройство, а нефтепровод запущен. В этот же день начались работы по вывозу и рекультивации загрязнённого грунта, привлечены 12 человек и столько же единиц техники.