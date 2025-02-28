Осло, 28 февраля, 2025, 18:23 — ИА Регнум. Власти Великобритании считают, что у их страны особые отношения с США, но американский президент Дональд Трамп придерживается иного мнения, заявил 28 февраля профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

Global Look Press/Chris Kleponis — Pool via CNP/Keystone Press Agency

На своей странице в социальной сети X Дизен обратил внимание, что в ходе встречи лидеров США и Великобритании, которая состоялась 27 февраля, Трамп прервал выступление британского премьера Кира Стармера, как только тот заговорил о Канаде. Президент США заявил, что «этого достаточно», и Стармер прервал свою речь.

«Краткое изложение заблуждений Великобритании относительно «особых отношений [с США]». Стармер рассказывает о самых важных отношениях в истории, но его прерывает Трамп», — отметил Дизен.

Как передавало ИА Регнум, обозреватели американской газеты Politico ранее отметили, что Трамп в ходе встречи со Стармером послал европейским странам «отрезвляющий сигнал» по украинскому вопросу. Президент США не поддержал премьера Британии, когда тот призвал Вашингтон обеспечить гарантии безопасности для Украины после завершения конфликта, и отклонил просьбу поддержать усилия Европы по защите Украины, указали авторы.

Представители Франции и Британии ранее заявляли о готовности направить «миротворцев» на Украину в случае, если США дадут им гарантию военной поддержки. Трамп отмечал, что поддерживает идею о направлении миротворцев, но не упоминал о гарантиях со стороны Вашингтона.

В ходе встречи со Стармером президент США спросил британского премьера, сможет ли его страна справиться с Россией без посторонней помощи. Присутствовавшие на встрече журналисты засмеялись. Стармер, не ответив на вопрос, также улыбнулся.