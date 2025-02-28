Самара, 28 февраля, 2025, 18:08 — ИА Регнум. Предполагаемый соучастник убийства бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги Натальи Тарховой объявлен в розыск. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Telegram/Следком

«Она (обвиняемая в убийстве) сообщила о соучастнике преступления — знакомом мужчине, который в настоящее время выехал за пределы Самарской области и объявлен в розыск», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

По данным следствия, внучка убитых супругов, которая созналась в совершении преступления, пояснила, что действовала из корыстных побуждений и отравила родственников, после чего заморозила их тела при помощи азота, а ее знакомый помог расчленить тела и раскидать их по мусорным контейнерам в Самаре.

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