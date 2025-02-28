Москва, 28 февраля, 2025, 19:12 — ИА Регнум. Следственные органы направили уголовное дело о взятке в особо крупном размере в отношении бывшего начальника главного управления связи Вооруженных сил (ВС) РФ генерал-лейтенанта Вадима Шамарина в суд. Об этом 28 февраля сообщили в Главном военном следственном управлении Следственного комитета России.

Михаил Климентьев/ТАСС

Уточняется, что дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ о получении взяток в особо крупном размере при выполнении гособоронзаказа будет слушаться в Московском гарнизонном военном суде.

«Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Московский гарнизонный военный суд для рассмотрения по существу», ― говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

По данным следствия, в 2019–2023 годах Минобороны России для выполнения государственного оборонного заказа заключило контракт с ОАО Пермский телефонный завод «Телта». Предприятие должно было поставить устройства связи на сумму свыше 1,4 млрд рублей.

Шамарин в тот период получил от должностных лиц «Телты» 36 млн рублей в виде взяток за увеличение объемов и стоимости поставляемой продукции.

В рамках дела суд арестовал имущество генерал-лейтенанта — автомобиль, квартиру и сумму денег, равную размеру взятки.

Как передавало ИА Регнум, о задержании Шамарина стало известно в мае 2024 года. Ему предъявили обвинения в получении взятки в размере 36 млн рублей и по решению суда отправили в СИЗО на два месяца. Шамарину может грозить до 15 лет лишения свободы, а также штраф в стократном размере от суммы взятки, то есть до 3,6 млрд рублей.

По версии следствия, с апреля 2016 по октябрь 2023 года Шамарин получил взятку от гендиректора пермского телефонного завода «Телта» Алексея Высокова и главбуха Елены Гришиной. Оба находятся под арестом с лета 2023 года.

В августе 2024 года Шамарин признал вину в получении 19 млн рублей от фигуранта его дела из 36 млн рублей, указанных в обвинении. При этом генерал высказал несогласие с квалификацией его действий как взятки в особо крупном размере. В ноябре экс-начальник управления полностью признал вину.

17 января представитель защиты Шамарина сообщил о завершении расследования дела бывшего замглавы Генштаба ВС РФ.