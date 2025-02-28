Киев, 28 февраля, 2025, 17:53 — ИА Регнум. На Украине никогда не было такого высокого уровня информационной зачистки. Об этом на заседании Верховной рады заявила депутат Виктория Сюмар, слова которой приводятся в Telegram-канале партии «Европейская Солидарность».

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«Такого уровня зачистки информационного пространства, как есть сегодня, не было за все это время», — отметила она.

Сюмар уточнила, что работает в сфере медиа с 1998 года, но никогда не сталкивалась с подобным уровнем государственной цензуры. При этом она добавила, что несмотря на такие меры со стороны властей, они всё равно не могут защитить страну от информационного воздействия.

Как передавало ИА Регнум, 14 января Верховная рада также приняла законопроект, обязывающий украинские онлайн-СМИ удалять негативные комментарии о государственных чиновниках. Согласно новым правилам, СМИ должны будут это сделать в течение трёх дней при получении извещения об открытии дела судом. В противном случае редакции могут привлекать к ответственности.

На Украине с 31 марта 2023 года действует закон «О медиа», позволяющий закрыть или оштрафовать любое СМИ. В начале июня Национальный совет Украины аннулировал лицензии семи украинских каналов — «112», Newsone, «Наш», «Макси ТВ», ZIK, Ukrlive, «Первый независимый».

Весной 2023 года Киев также ввёл цензуру на освещение боевых действий для западных СМИ. Из-за этого ограничили работа журналистов как в прифронтовых районах, так и в зоне боевых действий. Некоторые территории можно посетить лишь в сопровождении военных, а в других районах репортёрам и вовсе не разрешают работать.