Москва, 28 февраля, 2025, 17:47 — ИА Регнум. Обвиняемая в убийстве бывшего мэра Самары и его супруги Екатерина Тархова (Бельская) дала признательные показания. Ей назначили психолого-психиатрическую экспертизу, сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

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«От фигурантки получены признательные показания по обстоятельствам совершенного преступления, которые она подтвердила в ходе проверки на месте преступления», — говорится в сообщении в Telegram-канале СК.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3950454" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Внучка бывшего мэра Самары Виктора Тархова призналась в убийстве

Обвиняемая в убийстве Виктора и Натальи Тарховых внучка рассказала, что у нее был сообщник — знакомый мужчина, который выехал за пределы области. Его объявили в розыск.

На допросе Тархова рассказала, что действовала из корыстных побуждений. Она отравила родственников, чтобы завладеть их имуществом, а тела заморозила с помощью азота. Затем ее сообщник расчленил трупы. Фрагменты они разбросали по мусорным бакам на территории города.

Обвиняемой предстоит пройти амбулаторную психолого-психиатрическую экспертизу. Действия с автомобилем, принадлежавшим Наталье Тарховой, стали основанием для возбуждения уголовного дела о мошенничестве в крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), добавили в СК.

Отмечено также, что в квартире Тарховых обнаружены частицы крови и тканей убитых. Кровь нашли и на обуви обвиняемой у нее дома. Следственные и иные процессуальные действия продолжаются.

Как сообщало ИА Регнум, Виктор и Наталья Тарховы перестали выходить на связь в конце декабря. В январе их знакомый обратился в полицию, было возбуждено уголовное дело. В квартире Тарховых нашли фрагменты тел.

По подозрению в убийстве супругов задержали их внучку Екатерину. Выяснилось, что она продала машину родственников и в течение месяца отправляла СМС-сообщения с телефонов деда и бабушки. Следствие выдвинуло версию, что женщина расправилась с супругами из-за денег, после чего постепенно вынесла их квартиры фрагменты тел.

По решению суда Тархову 5 февраля заключили под стражу. Сына подозреваемой поместили в приют, сообщалось, что за ним из Израиля должен приехать отец.