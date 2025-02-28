Донецк, 28 февраля, 2025, 17:47 — ИА Регнум. В Донецке открылся первый приют коммунального предприятия (КП) «Животные в городе» для собак. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

Telegram/Алексей КулемZин

«Бездомные «хвостики» получили шанс на новую жизнь и достойную старость», — отметил он.

По словам Кулемзина, на данный момент в приюте уже находятся около 200 собак. Животные обеспечены отдельными местами в вольерах, получают теплую еду два раза в день, а за их здоровьем следят квалифицированные ветеринары.

Все питомцы были перевезены с карантинной площадки. Как уточнил директор КП «Животные в городе» Сергей Федоров, собаки прошли стерилизацию, привиты и полностью здоровы. Сейчас они ждут новых хозяев, которые готовы подарить им дом и заботу.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3950453" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> первый в Донецке приют коммунального предприятия «Животные в городе»

Кулемзин подчеркнул, что новый приют рассчитан на 300–350 собак, но его территория позволяет расширить вместимость в будущем.

Как сообщало ИА Регнум, 15 августа 2024 года волонтеры партии «Новые люди» спасли животных из приюта «Право жить» в приграничной зоне Курской области.

А 12 августа 2023 года автослесарь из Мариуполя при поддержке российских военных эвакуировал питомцев из затопленных Алёшек в Херсонской области. Вместе с сестрой и волонтёрами он на собственные средства приобрёл катера и телеги для эвакуации животных в безопасное место.