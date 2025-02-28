Москва, 28 февраля, 2025, 17:41 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 4 марта проведёт переговоры с премьер-министром Мьянмы Мин Аун Хлайном. Об этом 28 февраля сообщила пресс-служба Кремля.

РИА Новости/ Валерий Шарифулин

«Будут обсуждены перспективы дальнейшего развития взаимовыгодного российско-мьянманского сотрудничества, а также актуальные международные вопросы», — сказано в сообщении.

Мин Ау Хлайн посетит Россию с официальным визитом. По итогам переговоров планируется сделать совместное заявление и подписать ряд документов.

Как передавало ИА Регнум, в январе Путин направил премьер-министру Мьянмы поздравление с 77-й годовщиной независимости страны. Отношения между Россией и Мьянмой основаны на добрых традициях дружбы и взаимного уважения, подчеркнул глава государства.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в свою очередь отметил высокий уровень развития российско-мьянманских отношений. Он выразил уверенность, что укрепление сотрудничества между странами поспособствует обеспечению мира и безопасности в Юго-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В марте 2023 года «Росатом» сообщил, что построит в Мьянме АЭС малой мощности. Создание атомной отрасли окажет положительное влияние на энергетику, промышленность и экономику Мьянмы, отметил глава госкорпорации Алексей Лихачёв. Применение ядерных технологий будет способствовать социально-экономическому развитию Мьянмы, заявил в свою очередь Хлайн.