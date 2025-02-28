Анапа, Краснодарский край, 28 февраля, 2025, 17:44 — ИА Регнум. Спасатель-водолаз погиб при выполнении работ по очистке акватории Черного моря в районе Анапы. Об этом сообщило управление МЧС по Краснодарскому краю в Telegram-канале.

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Работы проводились в районе поселка Джемете. В установленное время водолаз Семен Луговой не поднялся на поверхность.

МЧС по Краснодарскому краю Спасатель-водолаз Семен Луговой

«Незамедлительно на поиски был направлен страховочный водолаз, который обнаружил и поднял на поверхность пострадавшего сотрудника. К сожалению, реанимационные действия результатов не дали», — говорится в сообщении.

У Лугового остались жена и двое детей. Он входил в Краснодарский поисково-спасательный отряд МЧС, в ведомстве служил с 2011 года. Принимал участие во многих спасательных операциях.

Как сообщало ИА Регнум, 15 декабря в Керченском проливе во время шторма потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие мазут. Инцидент привел к разливу нефтепродуктов. Экипаж судов эвакуировали, один человек погиб. По факту ЧП возбудили уголовные дела.

На побережье продолжаются работы по ликвидации последствий произошедшего. По поручению президента России Владимира Путина для координации работ был создан федеральный оперативный штаб. К мероприятиям привлекали более 32,5 тыс. волонтеров, представителей молодежных движений и граждан из 20 регионов страны.