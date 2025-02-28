Москва, 28 февраля, 2025, 17:38 — ИА Регнум. Автоблогера Ахмеда Венгалби (Алиасхабова) отправили в СИЗО на два месяца. Такое решение 28 февраля вынес Дорогомиловский районный суд Москвы, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции российской столицы.

ИЗВЕСТИЯ/Юлия Бобрышова

«Автоблогеру Ахмеду Алиасхабову, более известному как Ахмед Венгалби ― Wengallbi, избрана мера пресечения в столичном суде в рамках дела о покушении на дачу взятки сотруднику ДПС», ― говорится в сообщении в Telegram-канале.

На мере пресечения в виде заключения под стражу натаивало следствие.

По версии следствия, фигурант, находясь в салоне служебного автомобиля ДПС, попытался дать взятку сотруднику подставой службы, чтобы тот не составлял протокол об административном правонарушении за вождение в состоянии опьянения. После этого мужчину задержала полиция.

Ему предъявили обвинение по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ («Дача взятки должностному лицу»). Статья предусматривает наказание до восьми лет лишения свободы. Под стражей автоблогер останется до 27 апреля.

Как сообщало ИА Регнум, Одинцовский городской суд Московской области в ноябре прошлого года отправил под арест 26-летнего блогера Гаджи Гаджиева.

16 ноября в Одинцово мужчина устроил дрифт на своём BMW и врезался в толпу людей. пострадали женщина с ребенком. Против Гаджиева возбудили уголовное дело по ст. 263 («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств») и ст. 267 п. 1 («Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств»).

Ранее полиция уже задерживала блогера за агрессивную езду. В октябре 2023 года в Дагестане Гаджиев на незарегистрированном автомобиле выехал на встречную полосу и совершил резкий поворот в запрещённом месте.

Другой блогер поплатился за то, что снимал пранки над сотрудниками полиции и военнослужащими. За это блогеру-миллионнику Субхану Мамедову, известному как Subo, запретили въезд в Россию на 70 лет.