Москва, 28 февраля, 2025, 17:37 — ИА Регнум. Кузьминский районный суд Москвы признал кричавшую о ненависти к русским жительницу столицы Яну Джоган виновной в хулиганстве и приговорил к двум годам колонии. Об этом 28 февраля сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

Суды общей юрисдикции города Москвы

Ранее Джоган признала вину в совершении преступления.

«Приговором Кузьминского районного суда города Москвы Джоган Яна Николаевна признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ, и назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — сказано в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, инцидент произошёл в ноябре 2024 года. Джоган обрушилась с нецензурной бранью на строителей, делавших ремонт в подъезде её дома. Она угрожала строителям оружием, кричала о своей ненависти к русским, а потом дважды выстрелила в сторону рабочих холостыми патронами.

Джоган была задержана и по решению суда отправлена в СИЗО. При обыске в её квартире был изъят пневматический пистолет.

Позднее, признав вину, Джоган заявила, что у неё был нервный срыв, вызванный личными проблемами. Также она рассказала, что в момент совершения правонарушения находилась в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, Джоган заявила, что является наполовину русской и положительно относится к проведению СВО, а «игрушечный пистолет» был якобы куплен ею для самозащиты, так как ранее она подвергалась нападению.