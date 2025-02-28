Лондон, 28 февраля, 2025, 17:16 — ИА Регнум. Владельцы заведений общественного питания в Канаде начали отказываться от использования американских продуктов в знак протеста против политики президента США Дональда Трампа. Об этом пишет британское издание The Guardian.

Global Look Press/Graham Hughes/Keystone Press Agency

По данным газеты, владелец и шеф-повар канадского ресторана Gram’s Pizza Грэм Палматир изменил рецептуру своих блюд, заменив в составе продукты, импортируемые из США.

«Я только что решил, что с США покончено. Я хотел уйти от американских продуктов. Канадцы довольно хорошо знают американцев, но мы не всегда согласны с их выбором. Многие из нас сейчас, мягко говоря, разочарованы», — рассказал он.

По его словам, поначалу было непросто обходиться без продукции из США, более того, изменения рецептуры повлияли на рост цен. Однако Палматир уверенно заявил, что не намерен возвращаться к американским продуктам.

Ещё одним примером служит бар Sazerac в Гамильтоне, который отказался от американского алкоголя в своём меню. Владелец заведения также заявил, что поначалу у него возникли определённые трудности, однако он сумел быстро адаптироваться к новым условиям, поэтому изменения цен удалось избежать.

В издании отметили, что сами канадцы массово выступают в поддержку такой инициативы, демонстрируя патриотизм и отстаивая собственную независимость.

Как передавало ИА Регнум, 26 февраля американское издание The Washington Post сообщило, что несколько канадских кофеен начали переименовывать напиток «американо» в «канадиано» в знак протеста против политики Трампа.

Всё это началось после того, как американский лидер предложил присоединить Канаду к США в качестве 51-го штата. Позже он назвал Канаду «нежизнеспособной» страной из-за недостаточных расходов на оборону, а также пригрозил Оттаве вводом высоких торговых пошлин.