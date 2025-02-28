Брюссель, 28 февраля, 2025, 17:26 — ИА Регнум. Главу внешнеполитической службы ЕС Каю Каллас беспокоит, что президент США Дональд Трамп начал «повторять российские нарративы и тезисы», а его команда — отдаляться от Европы. Об этом сообщил портал Axios.

Global Look Press/Lenin Nolly/Keystone Press Agency

В беседе с изданием Каллас призналась, что в последние недели ей «некомфортно» слышать высказывание представителей США о ситуации на Украине. При этом новое американское руководство сближается, по её словам, с «новыми друзьями».

«Заявления, сделанные в наш адрес, довольно жесткие. Заявления в отношении России очень дружелюбные. Это перемена», — сказала Каллас.

Портал напомнил, что после прибытия Каллас в Вашингтон 25 февраля госсекретарь США Марко Рубио в последний момент и без объяснения причин отменил встречу с ней. В Госдепе заявили, что переговоры были отменены из-за расписания, но европейские дипломаты полагают, что речь шла о политическом решении Белого дома.

На следующий день Трамп заявил, что цель создания Евросоюза — досаждать США в вопросах торговли, и вновь пригрозил, что введет пошлины в размере 25%.

Как сообщало ИА Регнум, 27 февраля Трамп в ходе встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером положительно оценил переговорный процесс России и США по урегулированию конфликта на Украине. Он отметил, что стороны «очень хорошо продвинулись», однако сложность заключается в достижении самого соглашения о завершении конфликта.

Тем временем европейские политики, напротив, высказываются в поддержку Киева и продолжения боевых действий. Каллас, комментируя слова Трампа о необходимости проведения выборов на Украине, указала на «российские нарративы» в его заявлениях. Она попыталась оправдать решение главы киевского режима Владимира Зеленского отказаться от избирательного процесса вопреки конституции, объяснив это наличием у страны «внешнего врага», против которого надо направить «все силы». Премьер-министр Дании Метте Фредериксен выразила мнение, что мир на Украине на самом деле гораздо опаснее, чем продолжающиеся военные действия.