Лондон, 28 февраля, 2025, 17:13 — ИА Регнум. Соглашение о природных ресурсах Украины, которое президент США Дональд Трамп намерен подписать с главой киевского режима Владимиром Зеленским, может стать для Трампа ловушкой, отметил в своей публикации 28 февраля обозреватель британского портала UnHerd Кристофер Маккэлион.

РИА Новости/Павел Львов

Если сделка будет заключена, то участие США в событиях на Украине станет необратимым, при этом Вашингтон не сможет переложить часть своей «ноши» на Европу и не получит значительных доходов, отметил автор.

«Вашингтон едва ли получит значительные доходы, не говоря уже о стратегическом значении [сделки], поскольку имеются доказательства, что предполагаемые природные богатства Украины и запасы редкоземельных металлов сильно преувеличены Киевом ради «выгоды» Трампа», — написал Маккэлион.

Как передавало ИА Регнум, Трамп ранее сообщил, что намерен вместе с Зеленским 28 февраля подписать соглашение об использовании природных ресурсов Украины.

3 февраля президент США впервые заявил о заинтересованности Вашингтона в добыче редкоземельных металлов на Украине. Зеленский 19 февраля раскрыл детали соглашения: по его словам, США требуют от Украины компенсацию в размере 500 млрд долларов в виде полезных ископаемых за уже оказанную помощь. Зеленский отметил, что в документе отсутствуют гарантии безопасности и что такой вариант соглашения он подписать отказался.

24 февраля Трамп анонсировал скорую встречу с Зеленским для подписания сделки. Глава Белого дома отметил, что Вашингтон не должен терять деньги из-за помощи Киеву. Он заявил, что сделка по редкоземельным металлам позволит это исправить и вместе с тем поможет Украине развиваться после завершения конфликта.

25 февраля британская газета Financial Times сообщила, что Киев и Вашингтон согласовали условия соглашения по редкоземельным металлам после отказа США от требования возместить 500 млрд долларов. Окончательный вариант документа предусматривает создание фонда, в который Украина будет вносить 50% доходов от реализации полезных ископаемых и сопутствующей логистики, отмечалось в сообщении.