Нейпьидо, 28 февраля, 2025, 16:59 — ИА Регнум. Премьер-министр Мьянмы Мин Аунг Хлаинг в ближайшие дни посетит Россию с официальным визитом. Об этом сообщила пресс-служба республики.

Сергей Бобылев/фотохост-агентство ТАСС Премьер-министр Мьянмы Мин Аунг Хлаинг

«Старший генерал Мин Аунг Хлаинг посетит Россию по приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина«, — говорится в сообщении.

Уточняется, что в ходе визита в Россию лидер Мьянмы планирует провести переговоры с Путиным, а также с представителями российского правительства, в том числе и со спикером Госдумы Вячеславом Володиным. В пресс-службе добавили, что Мин Аунг Хлаинг планирует обсудить вопросы дружбы и сотрудничества между двумя государствами.

Как передавало ИА Регнум, 26 февраля Путин в Кремле провёл встречу с президентом Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало. Лидеры обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных областях, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.

По словам Путина, у государств есть хорошие перспективы сотрудничества в геологоразведке, минерально-сырьевой сфере, энергетике и сельском хозяйстве, многие российские компании заинтересованы в том, чтобы работать в Гвинее-Бисау. Сисоку Эмбало, в свою очередь, назвал Россию надёжным партнёром.