Москва, 28 февраля, 2025, 16:51 — ИА Регнум. Школьники в ряде российских регионов должны выполнить условия для перехода в 10-й класс ― набрать минимум баллов по основному государственному экзамену (ОГЭ). Соответствующую поправку внесли ко второму чтению законопроекта в Госдуме, сообщил ТАСС 28 января.

Кирилл Кухмарь/ТАСС

Эксперимент организуют в этом году в Москве и Санкт-Петербурге, в Кемеровской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Саратовской, Тюменской областях, в Камчатском и Краснодарском краях, в Республике Северная Осетия.

Согласно документу, региональные власти установят перечень учебных предметов, результаты государственной итоговой аттестации по которым учитываются при приеме на обучение в 10-й класс, а также минимальные значения результатов экзаменов.

Эксперимент продлится вплоть до 31 декабря 2025 года. Поправку уже принял профильный комитет Госдумы по просвещению.

Как сообщало ИА Регнум, 12 февраля депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект, согласно которому в пяти субъектах России для получения аттестата после девятого класса необходимо будет обязательно сдавать ОГЭ только по русскому языку и математике. Изменения коснутся Москвы, Санкт-Петербурга, Северной Осетии, Ростовской и Тюменской областей.

В тексте законопроекта указано, что выпускники девятого класса будут в тестовом режиме сдавать только два обязательных предмета. При этом ранее им необходимо было помимо обязательных экзаменов по русскому языку и математике также сдавать две дисциплины по выбору.

В январе идею запустить в ряде регионов РФ этот пилотный проект поддержал Рособрнадзор.

В декабре прошлого года депутаты Госдумы предложили разрешить получившим среднее профессиональное образование абитуриентам поступать в вузы по внутренним экзаменам только по тем программам и профилям, которые совпадают с пройденными в колледже. В случае принятия законопроект вступит в силу 1 сентября 2025 года.