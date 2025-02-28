Санкт-Петербург, 28 февраля, 2025, 18:04 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге официально представили концепцию развития территории «Горская», где планируется строительство круглогодичного курорта «Санкт-Петербург Марина». Деталями будущего проекта поделился губернатор города Александр Беглов в своём Telegram-канале.

Telegram/Александр Беглов

«Проектируем будущие дороги, которые свяжут курорт с транспортным каркасом города. Готовим инженерную инфраструктуру — завершаем проектирование тоннельного канализационного коллектора Лахта — Горская. Для строительства рассматриваем возможность привлечь федеральное софинансирование», — отметил губернатор.

По его словам, на заседании экологического совета обсуждался вопрос о переносе базы природоохранного флота с территории будущего курорта. Подготовительные работы уже ведутся активными темпами.

Кроме того, согласованы градостроительные планы для двух первых земельных участков площадью 25,6 и 9,6 гектара, на которых разместятся школа яхтенного спорта и яхт-клуб.

Беглов также выразил благодарность президенту России Владимиру Путину и правительству России за поддержку проекта, которая позволит значительно сократить сроки его реализации.

Курорт объединит общественные пространства с парками и набережными, круглогодичный бассейн, детские спортивные секции и искусственный тренировочный водоём.

Как сообщало ИА Регнум, 7 декабря 2024 года компания «Визант Групп», принадлежащая российскому бизнесмену Аркадию Ротенбергу, начала реализацию инвестиционного проекта по созданию гостиничного комплекса на месте бывшего санатория «Жемчужина» в Ялте.

Новый объект получил название «Рахиль» в честь матери предпринимателя. В проект планируется вложить более 15 млрд рублей.

Комплекс будет включать два отеля — пятизвездочный на 180 номеров и четырехзвездочный на 140 номеров. Также на территории разместятся медицинский центр, четыре ресторана, конференц-залы и банкетные помещения.