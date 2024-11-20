Санкт-Петербург, 28 февраля, 2025, 16:41 — ИА Регнум. Момент ДТП с участием автобуса, вылетевшего на остановку в Санкт-Петербурге, попал на видео. Кадры опубликованы в Telegram-канале городской прокуратуры.

Соцсети

Водитель автобуса быстро и резко совершил поворот на пересечении Варшавской улицы и Ленинского проспекта. Он потерял управление транспортным средством, столкнулся с несколькими автомобилями и другим автобусом, после чего оказался на остановке.

Инцидент произошел около 15:23 мск. По информации портала 78.ru, в результате погибла женщина, стоявшая на остановке.

Предварительная версия произошедшего — водитель уснул за рулем. Мужчине 55 лет, он водит автобусы в Петербурге с 2011 года. В организации «Домтрансавто» сообщили, что водитель перед рейсом прошел медицинский контроль.

Полиция возбудила уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего смерть человека.

Как сообщало ИА Регнум, подобная авария произошла в Василеостровском районе Петербурга 24 января 2024 года. Тогда водитель автобуса потерял управление на перекрестке улиц Беринга и Наличной, сбил людей и перевернулся. Сообщалось о пяти пострадавших.