Киев, 28 февраля, 2025, 16:39 — ИА Регнум. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль не смог объяснить Верховной раде, почему до сих пор не опубликован текст соглашения с США по минералам. Об этом заявил депутат украинского парламента Алексей Гончаренко (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) в своём Telegram-канале.

Global Look Press/Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency

«На вопрос, почему не обнародован текст соглашения, Шмыгаль так и не ответил. Не понимаю, почему парламент до сих пор не знает, что будет подписывать правительство? На сайте кабмина до сих пор нет опубликованного соглашения», — говорится в сообщении украинского депутата.

Как передавало ИА Регнум, 27 февраля министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон и Киев согласовали сделку по полезным ископаемым. Переговоры на эту тему больше не ведутся, а на подписание соглашения 28 февраля приедет глава киевского режима Владимир Зеленский, добавил он.

Впервые о заинтересованности в добыче редкоземельных металлов на Украине президент США Дональд Трамп заявил 3 февраля. Позже глава киевского режима рассказал, что США требуют от Украины компенсацию в размере 500 млрд долларов в виде полезных ископаемых за оказанную ранее помощь.