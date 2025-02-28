Москва, 28 февраля, 2025, 16:28 — ИА Регнум. США выдали агреман на назначение нового посла РФ в Вашингтоне Александра Дарчиева. Об этом 28 февраля сообщила пресс-служба МИД РФ.

РИА Новости/Алексей Майшев

Нота с агреманом была передана в ходе переговоров делегаций РФ и США в Стамбуле 27 февраля, сказано в сообщении.

«Американская сторона передала официальную ноту с агреманом на назначение директора Департамента Северной Атлантики МИД России А. Н. Дарчиева новым Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Соединённых Штатах Америки», — отметила пресс-служба.

Отъезд Дарчиева к новому месту службы ожидается в ближайшее время, сказано также в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, переговоры российской и американской делегаций, которые прошли в Стамбуле 27 февраля, продлились шесть с половиной часов. Встреча проходила на территории резиденции генерального консула США. Её предполагалось посвятить обсуждению деятельности дипломатических миссий. В МИД отметили, что дискуссии прошли в содержательном и деловом ключе и стороны договорились продолжать диалог по данному каналу.

Предыдущий посол РФ в США Анатолий Антонов, который занимал эту должность с августа 2017 года, завершил работу в октябре 2024 года. В ноябре того же года сообщалось, что новым послом России в Вашингтоне, вероятно, станет Дарчиев.

11 декабря заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков сообщил, что Москва направила США запрос на агреман для нового посла в Вашингтоне. В конце месяца американские власти одобрили кандидатуру.

Дарчиев работает в МИД с 1992 года. Он занимал посты начальника отдела департамента Северной Америки МИД, замдиректора того же департамента, советника посольства России в США и советника-посланника того же диппредставительства. В 2014 году Дарчиев был назначен послом РФ в Канаде, а в 2021 году — директором министерского департамента Северной Атлантики.