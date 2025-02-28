Москва, 28 февраля, 2025, 16:16 — ИА Регнум. Неизвестные напали на лидера музыкальной группы «Русский стяг» Евгения Долганова в Москве. Сообщение об этом опубликовано в Telegram-канале коллектива.

VK/russ_styag

«На Женю было совершено нападение. Он в тяжелом состоянии в больнице», — говорится в сообщении.

Музыканты добавили, что находятся на связи с родственниками Долганова. Подробности произошедшего не приводятся.

Долганов известен как соратник видеоблогера-неонациста Максима Марцинкевича (Тесака), умершего в 2020 году в челябинском СИЗО. В 2022 году музыкант поддержал спецоперацию России на Украине. Он выступал с концертами в зоне СВО и участвовал в оказании помощи фронту.

Ультраправая группа «Русский стяг» существует с 2000 года. По меньшей мере 15 ее композиций Минюст РФ включил в реестр экстремистских материалов.