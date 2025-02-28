Москва, 28 февраля, 2025, 16:26 — ИА Регнум. Индия в ближайшие годы может стать основным поставщиком рабочих ресурсов на российские стройки, заявил 28 февраля в своём выступлении на саммите «Движение» управляющий директор и сооснователь компании Intrud Дмитрий Лапшинов.

Global Look Press/Sumit Saraswat/Keystone Press Agency

В Индии много рабочей силы, жители этой страны заинтересованы в возможности заработать, а средняя стоимость «привоза» рабочего из Индии в Россию сравнительно невелика и составляет около 2,5 тыс. долларов, отметил эксперт.

«Главными поставщиками рабочей силы в Россию традиционно являлись Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, Вьетнам, Индия, Шри-Ланка и Мьянма, однако ситуация начинает меняться», — цитирует Лапшинова «РИА Новости».

Он отметил, что ввиду роста экономики Узбекистана привлекательность российского рынка для граждан этой страны снижается. Аналогичные процессы наблюдаются в Киргизии. С привлечением жителей Таджикистана возникают сложности, связанные с проверками силовых структур, сказал эксперт. Приезд рабочих из некоторых других стран осложняется высокой ценой перелётов, сложностями с изучением русского языка и другими причинами, отметил Лапшинов.

«В итоге у нас остается по факту только Индия, которая отправляет в другие страны порядка 13 млн человек ежегодно», — указал эксперт.

Как передавало ИА Регнум, в январе посол Индии в Москве Винай Кумар сообщил, что Москва и Нью-Дели обсуждают подписание документа, направленного на содействие упорядоченному притоку квалифицированных и профессиональных индийских работников в РФ. Предполагается, что страны будут обмениваться рабочей силой, сотрудничать в областях образования и передачи технологий.

В феврале глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что России не следует вводить визовый режим для приезжающих на работу иностранцев из постсоветского пространства. При этом есть необходимость ужесточить контроль за поведением граждан указанной категории, отметил министр.