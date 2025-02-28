Санкт-Петербург, 28 февраля, 2025, 16:12 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге автобус врезался в остановку, на которой находились люди. Об этом 28 февраля сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

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Уточняется, что ДТП произошло на Варшавской улице.

«Полиция устанавливает обстоятельства аварии с участием автобуса, которая произошла около 15:23 мск на Варшавской улице», ― говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

На место происшествия выехали сотрудники правоохранительных органов.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3950432" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Момент жесткого ДТП с общественным транспортом в Петербурге попал на видео

По данным источника портала 78.ru, в результате один человек погиб, еще три человека пострадали. Очевидцы рассказали, что автобус на полной скорости протаранил несколько машин и въехал в остановку с людьми. На месте работают экстренные службы.

В городском комитете по транспорту сообщили, что, предварительно, на Варшавской улице у Ленинского проспекта водитель автобуса № 147 компании «Домтрансавто», выполняя поворот, не справился с управлением и столкнулся с легковыми автомобилями и автобусом № 13. После этого въехал в остановочный павильон.

Как сообщало ИА Регнум, подобный инцидент произошел в Санкт-Петербурге 24 января прошлого года. Автобус врезался в остановку в Василеостровском районе. Водитель транспортного средства на перекрёстке улиц Беринга и Наличной потерял управление. Автобус сбил людей и перевернулся. Сообщалось о пяти пострадавших.

В похожее ДТП летом 2024 года попал водитель городского пассажирского автобуса в Бийске. Он врезался в остановку и сбил двух человек. Авария произошла по вине грузовика, водитель которого не выдержал безопасную дистанцию и въехал в движущийся впереди автобус, после чего тот протаранил остановочный павильон и вылетел в кювет. Находившие в автобусе пять пассажиров не пострадали. Двух пешеходов госпитализировали с травмами.