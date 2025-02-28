Москва, 28 февраля, 2025, 16:11 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин назвал военнослужащих в зоне специальной военной операции (СВО) своими ребятами. Об этом стало известно на встрече главы государства с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым.

Алексей Коновалов/ТАСС

«И как я некоторым коллегам говорил: не забывайте моих ребят и членов их семей, имею в виду участников СВО и все, что с этим связано. Все их проблемы всегда держите под личным контролем», — сказал Путин Кобзеву.

Ранее российский лидер заявил, что именно бойцы СВО своей доблестью и победами создали условия для диалога по мирному урегулированию украинского кризиса.

Как передавало ИА Регнум, в середине января Путин подписал указ о проведении Года защитника Отечества. Он предложил сделать это в связи с 80-летним юбилеем Победы СССР в Великой Отечественной войне. Глава государства также отметил подвиги и героизм участников специальной военной операции.