Москва, 28 февраля, 2025, 16:23 — ИА Регнум. Аферисты начали использовать Масленицу как предлог для мошенничества, предлагая пользователям призы и бонусы. О новой схеме обмана рассказала старший аналитик департамента защиты от цифровых рисков компании F6 (ранее F. A. C. C. T.) Мария Синицына в интервью «Известиям».

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Обнаружены ресурсы, которые используются для инвестиционного мошенничества. Они созданы от имени реально существующей компании, в их оформлении использованы визуальные образы, связанные с традиционным праздником. «В честь Масленицы», как указано на сайтах, предлагается вписать свои имя, фамилию и телефон для «поиска в списках на предоставление бонусов», — отметила Синицына.

По её словам, как только жертва предоставляет свои данные, с ней связывается «персональный менеджер», который убеждает её внести деньги на покупку акций.

Синицына подчеркнула, что Масленица не связана с распродажами, акциями или финансовыми подарками, поэтому любые подобные предложения должны настораживать.

Она рекомендовала пользователям соблюдать базовые правила цифровой безопасности: не переходить по сомнительным ссылкам, не вводить личные данные на подозрительных сайтах и не предоставлять коды подтверждения неизвестным лицам.

Как сообщало ИА Регнум, 27 февраля управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России предупредило о росте мошеннических схем в Telegram, связанных с так называемыми «тапалками» — мини-играми, в которых пользователи зарабатывают виртуальную валюту, конвертируемую в криптовалюту. Одним из самых популярных приложений такого типа является Hamster Kombat, выпущенный в 2024 году.

Преступники создают фальшивые проекты под видом таких игр, предлагая вложить реальные деньги для увеличения дохода. Однако вывести средства из таких схем невозможно.

Также злоумышленники распространяют вредоносное ПО под видом мини-игр, которое крадёт кодовые фразы от криптокошельков.